Karime Macías no será extraditada a México; Reino Unido le concede asilo

Karime Macías Tubilla, ex esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no será extraditada a México pese a que, en febrero de 2022, un Tribunal británico había autorizado su entrega, derivado de una orden de aprehensión por un caso de presuntos desvíos con empresas fantasma.

Lo anterior luego de que el gobierno del Reino Unido, a través de su Ministerio del Interior, decidió concederle desde el año pasado el asilo político que había solicitado, tras haberse trasladado a dicho país junto con sus hijos desde 2017.

​¿Cómo logró quedarse en RU?

Fuentes con pleno conocimiento del caso confirmaron a MILENIO la obtención de este asilo a partir de la argumentación expuesta por los defensores británicos y mexicanos de Macías.

Entre los argumentos esgrimidos estuvo la exposición pública que se hizo de Macías y su domicilio por parte de autoridades del gobierno de Miguel Ángel Yunes, y la obtención de declaraciones en su contra a partir de presuntos actos de tortura.

Cabe recordar que fue en mayo de 2018 cuando una jueza del estado de Veracruz ordenó a detención de Macías por un fraude de 112 millones de pesos en el DIF local. Según la indagatoria de la fiscalía estatal, la mujer habría impulsado la firma de contratos con empresas fantasma desde dicha institución.

En 2019, autoridades británicas detuvieron momentáneamente a la ex primera dama de Veracruz en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. Tras el pago de una fianza de poco más de tres millones y medio de pesos recuperó su libertad aunque se le colocó un brazalete electrónico.

Tres años después y tras las gestiones hechas por la fiscalía de Veracruz, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Relaciones Exteriores; el Gobierno de México anunció en un comunicado que el juez de distrito y Presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Reino Unido, Paul Goldspring, había autorizado la extradición de Macías.

Ex esposa de Javier Duarte frena extradición a México

Sin embargo, la entrega no se materializó en los siguientes meses y años, y ya no hubo mayores comunicados al respecto. No obstante, en respuesta a diversas solicitudes de transparencia, Relaciones Exteriores reconoció que Macías había promovido otro procedimiento del que México no era pare, el cual había frenado su extradición por tiempo indefinido.

La resolución de asilo político que Macías obtuvo el año pasado, dio un efecto de nulidad a la determinación que había tomado el juez Paul Goldspring.

Gracias a dicha resolución la ex primera dama de Veracruz, quien hace cuatro años se divorció de Javier Duarte, tampoco tuvo que seguir utilizando el brazalete electrónico que se le había colocado, y tiene total libertad de movimiento en dicho país.

Con información de Milenio