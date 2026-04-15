Diálogos por Chihuahua con César Jáuregui; “funcionarios deben escuchar a la gente”, asegura

En la recta final de la primera temporada de Diálogos por Chihuahua, en entrevista el ex presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo y Gilberto Sánchez vicepresidente Delegado del eje del Estado Democrático y de Derecho Coparmex realizaron un encuentro con César Jáuregui Moreno, Fiscal General del Estado.

Originario de Mexicali, Baja California pero criado en el estado de Chihuahua, en específico en la frontera Ciudad Juárez en donde pasó gran parte de su niñez, licenciado en Derecho egresado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Jáuregui mostró su vida en el encuentro empresarial.

Con los cambios en el gobierno del estado destacó que ha estado con un vínculo en la seguridad, señalando que esta ha sido la que más desprestigio tiene en México.

En su paso por la Fiscalía General del Estado recalcó que ha sido una enorme responsabilidad, el dar la obtención de justicia.

“Cuando el estado falla en su labor primordial y desde mi punto de vista no solo primordial si o lo que genero en el estado, la génesis del estado tiene que ver con acabar con la ley de la selva y tiene que ver con el orden y establecer sanciones y cuando el estado te falla en eso y sufres la pérdida de un ser querido o te lesionan de una manera, o sufres daño patrimonial estado”, comentó.

La fiscalía es la que más recibe personas por acontecimientos en el ámbito del derecho penal, en donde asegura que el principal tema son los homicidios dolosos y personas desaparecidas.

En chihuahua en los 5 años antes de la llegada de Donald Trump la actividad más redituable para el crimen organizado era el tráfico de personas con 100 mil millones de dólares redituables al ser 48% de los pasos migratorios por Juárez, se esperaba un incremento en secuestros por lo cual se actuó y se logró la captura de 48 grupos de secuestros.

En el ámbito político destacó la comunicación con la gente, el resolver los problemas que pasan en el ámbito local es primordial para poder tener un buen gobierno y es en lo que se deben de centrar los políticos actuales.