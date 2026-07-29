Karen Kachanov, un favorito para ganar el ATC

El ruso, quien actualmente es 14 del mundo, está listo para conquistar Los Cabos

Desde su amor por los tacos hasta una percepción equivocada que muchas personas tienen sobre él, platicamos con Karen Khachanov sobre algunos detalles de su vida dentro y fuera de la cancha durante su participación en Los Cabos.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fcirculos%2F2026%2F07%2F29%2Fkaren-kachanov-un-favorito-para-ganar-el-atc&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

Como muchos jugadores que visitan México, Khachanov no tardó en probar uno de los platillos más emblemáticos del país. Cuando le preguntamos qué fue lo primero que comió al llegar, respondió sin dudarlo: tacos. Y para describir a México con un solo emoji eligió una cara sonriente, una respuesta sencilla que refleja la buena energía con la que vive esta semana de competencia.

Hoy Kachanov juega su primer partido en Los Cabos (Cortesía)

A diferencia de otros jugadores que presumen llegar siempre con tiempo, el ruso fue completamente honesto sobre sus hábitos. Entre llegar temprano o al último, admite que normalmente es el último en llegar. Una confesión que provocó algunas risas durante la conversación.

Sin embargo, cuando se trata de competir, tiene rituales muy claros. Después de ganar un partido, lo primero que hace es persignarse y agradecer tanto por el resultado como por el apoyo del público. Un gesto que refleja la importancia que tienen la fe y la gratitud en su carrera profesional.

También aprovechamos para preguntarle sobre una idea equivocada que suele existir alrededor de su personalidad. Según cuenta, muchas personas asumen que es arrogante, algo con lo que no se identifica en absoluto. Quienes lo conocen de cerca saben que detrás de su carácter competitivo hay una persona mucho más relajada y accesible de lo que algunos imaginan.

Kachanov ama nuestro país y está emocionado de jugar (Cortesía)

Y si hubiera una parte de su celular capaz de sorprendernos, cree que sería su playlist. Aunque no reveló exactamente qué canciones escucha antes de los partidos, dejó entrever que sus gustos musicales podrían ser mucho más interesantes de lo que muchos esperarían.