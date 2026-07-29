Gasto político – electoral del 2027 asciende a 43 mil mdp; INE analiza el presupuesto hoy

Ciudad de México. El gasto político electoral federal sería el año próximo de 43 mil millones de pesos, incluida la operación del Instituto Nacional Electoral (INE), la organización de elecciones (13 mil 453 para la contienda de la Cámara de Diputados, entre otras), y el financiamiento público para ocho partidos políticos nacionales.

La cifra de 43 mil millones – que no incluye el gasto para el tribunal electoral federal o de los congresos y partidos locales- equivale, por ejemplo, al presupuesto de este año para fondear el programa de Pensiones Mujeres Bienestar (para beneficiarias de entre 60 y 64 años) o dos veces el presupuesto de la fiscalía General de la República.

Según el anteproyecto presupuestal que será discutido esta noche por los consejeros del INE, la bolsa total en referencia se distribuye de la siguiente manera: 14 mil 036 millones como presupuesto base para el INE (prácticamente el mismo del actual, pese a que en adelante ya nadie ganará más que la Presidenta de la República y se les recortaron prestaciones como seguros de gastos médicos mayores).

Asimismo, 17 mil 395 millones para organizar elecciones, entre otros proyectos; y 4 mil 687 millones como “presupuesto precautorio “, por si se aprueba la realización de una consulta popular, más lo establecido como prerrogativas partidistas, actualmente por 7 mil 737 millones.

Lo anterior acorde el anteproyecto de presupuesto para el proceso electoral 2026-2027, el cual se discutirá esta noche en la comisión temporal del tema.

En el caso específico del dinero para el INE, la bolsa general de 14 mil 036 millones 192 mil 356 se gasta sobre todo en el pago de la nómina del órgano; en la operación del padrón electoral y de los módulos de atención ciudadana (donde se procesa la expedición de credenciales para votar, así como todo el entramado administrativo para la actividad del Instituto.

En cuanto a la Cartera Institucional de Proyectos (CIP), la cantidad genera es de 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos clasificados para los siguientes objetivos:

13 mil 453 millones para organizar el proceso electoral federal, que para 2027 será la renovación de la Cámara de Diputados.

Además, 474.3 millones para organizar procesos locales; 775.8 para el inicio de la organización de la elección judicial, a realizarse en junio de 2028; y 33 millones para coordinar el Sistema Nacional Electoral.

El resto se aplica para programas cuyo objetivo es fortalecer la gestión, evolución y cultura de servicio público, así como fortalecer la democracia, la igualdad e inclusión, entre otras metas.

En el anteproyecto se indica que el plan está sustentado en principios de racionalidad, disciplina, eficiencia y austeridad.

Asegura que hay “ahorros relevantes” comparado con el presupuesto de 2024, el anterior proceso federal, aunque ese año hubo además elección de la Presidencia de la República y del Senado.

El INE puntualiza que en 2024 se instalaron 170 mil 181 casillas, con un padrón de 98.3 millones de electores, mientras que para la contienda de 2027 habrá un padrón de 102 millones de personas y se instalarían 176 mil 741 millones.

En ese contexto el INE prevé ubicar y contratar a 51 mil 714 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

El año entrante, como se mencionó, serán renovados los 509 curules de la Cámara de Diputados; 17 gobernaturas; en 31 entidades habrá elecciones de diputaciones locales (salvo Coahuila); y en 30 de ayuntamientos (salvo Durango y Veracruz).

De igual forma se harán otras contiendas locales en Campeche (juntas municipales); Nayarit (regidurias), y Tlaxcala (presidencias de comunidad).