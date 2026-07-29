EU reanuda bombardeos contra Irán tras intento de ataque contra sus tropas en Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este miércoles que las fuerzas armadas estadunidenses reanudaron los ataques aéreos contra Irán, en represalia por el presunto intento de ataque con misiles balísticos lanzado un día antes contra tropas de Washington desplegadas en Medio Oriente.

“Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques contra Irán a las 20:00 horas (tiempo del este). Los ataques son una respuesta contundente al intento de ataque iraní de ayer contra fuerzas estadunidenses con base en Oriente Medio”, señaló Centcom en un comunicado difundido en la red social X.

Previamente, el portal Axios, que citó a un funcionario estadunidense, informó que la ofensiva representa los primeros bombardeos contra territorio iraní desde que el presidente Donald Trump suspendió la campaña militar el viernes pasado para dar una nueva oportunidad a las negociaciones con Teherán.

De acuerdo con esa fuente, la operación respondió al lanzamiento de misiles iraníes contra una base militar estadunidense en Jordania. El ejército de Estados Unidos aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados y que no se registraron daños ni víctimas entre sus tropas.