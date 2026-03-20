Jurickson Profar se perderá la temporada tras confirmarse su suspensión

El jardinero de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, se perderá toda la temporada 2026 tras resolverse su apelación por un resultado positivo en una prueba de sustancias para mejorar el rendimiento.

Profar cumplirá una suspensión de 162 partidos por dar positivo por segunda vez y no podrá participar en la postemporada de 2026.

Las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron a principios de este mes que Profar dio positivo por “testosterona exógena y sus metabolitos”.

Es el sexto jugador en recibir una suspensión de 162 partidos por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento desde que la MLB aumentó la sanción para los reincidentes a una temporada completa en 2014.

Profar, de 33 años, perderá la totalidad de su salario de $15 millones de dólares para 2026.