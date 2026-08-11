Juez sancionado podría retomar caso de Brenda Quevedo a pesar de los cuestionamientos 

Ciudad de México. El juez Carlos Alberto Rico Mondragón, suspendido por tres meses debido a irregularidades en el caso de Brenda Quevedo Cruz, podría retomar el caso una vez que concluya el periodo de sanción y si la investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) no deriva en una destitución definitiva, inhabilitación o cambio de adscripción, señaló la abogada Karla Michel Salas.

Sin embargo, dijo que su continuidad está bajo un fuerte cuestionamiento legal a causa de las graves violaciones al debido proceso y derechos humanos en contra de su representada que motivaron su suspensión.

En entrevista con La Jornada, la litigante señaló que, si reinstalan al togado, exigirán al Poder Judicial de la Federación (PJF) que no continúe con el caso, ya que fue quien le negó a Quevedo Cruz el cambio de medias cautelares.

Recordó que en julio pasado el TDJ aplicó la medida cautelar en contra del impartidor de justicia debido a irregularidades cometidas en el manejo del proceso. Añadió que la determinación se tomó tras las denuncias que realizaron sobre el rechazo sistemático del juzgador para garantizarle atención médica urgente y permisos de carácter humanitario, cuando Brenda permanecía en prisión domiciliaria.

En febrero de este año, la defensa reportó al togado que Brenda Quevedo sufrió una fuerte hemorragia vaginal que le ocasionó anemia grado dos, como consecuencia de la tortura física y sexual padecida durante su encarcelamiento sexual sufrida en penales como Santiaguito e Islas Marías relacionado por el “Caso Wallace”.

No obstante, en aquella ocasión el juez federal Rico Mondragón determinó que la hemorragia “no era una emergencia” y le negó el traslado urgente a una clínica privada. Por ello, el TDJ lo separo del cargo por tres meses al argumentar que la decisión busca proteger el derecho a la salud de la persona involucrada y garantizar que la investigación se realice de manera objetiva e imparcial.

Michel Salas señaló que esperarán a que el TDJ determine si reinstala al togado y si sucede, pedirán a las autoridades judiciales que sea otro juez quien retome el caso. “Él fue suspendido por diversas irregulares, entre ellas, no cumplir con lo que dice la ley de convocar a una audiencia de cambio de medidas cautelares en el marco de las 48 horas violando el derecho a la salud”.

“Dadas las condiciones, es altamente probable que este juez no siga con proceso, porque evidentemente ya fue suspendido, tiene antecedente. Esto puede generar una animadversión que evidentemente llevaría a seguir actuando de manera incorrecta en el caso concreto, entonces, pediríamos que sea otro juzgador el que continúe con el proceso”.

Luego de la separación del cargo, el Órgano de Administración Judicial ( OAJ) nombró a Juan Alfredo Buendía Rodríguez secretario en funciones de juez como lo marca la ley, quien el viernes de la semana pasada ordenó el fin del arraigo domiciliario y el retiro del brazalete electrónico, “basándose en criterios y en estándares de derechos humanos nacionales e internacionales”, lo que le permite a Quevedo Cruz seguir su proceso en libertad tras dos décadas sin recibir sentencia.