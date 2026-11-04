José Eduardo Derbez pide frenar ataques contra Paola Dalay tras separación

El actor José Eduardo Derbez salió en defensa de su ahora expareja, Paola Dalay, ante las críticas tras su separación.

Ante medios de comunicación pidió al público en general “no inventarse historias”, toda vez que, reiteró, la separación entre ambos ocurrió de manera amistosa.

Relató que ambos se dieron un tiempo antes de confirmar su ruptura, pero que aunque lo intentaron, “no se pudo” rescatar su relación.

De esta forma, sostuvo Derbez, no tiene nada malo por lo cual hablar de Paola Dalay.

Fueron siete años maravillosos, han sido muchos viajes, muchos momentos, muchas cosas muy bonitas. No tengo nada malo que hablar de ella y si así lo fuera no hay manera (de que habla mal de ella) porque es la mamá de mi hija”, dijo.

El actor lamentó la crueldad en redes sociales contra su ex, derivado de su nueva relación con el jugador César Romo.

No está padre ni para ella ni para su familia, ni para mí ni para la niña si en algún momento lo ve”, criticó.

Adelantó también que la guardia y custodia, así como la pensión alimenticia de su hija Tessa será determinada de común acuerdo y por la vía legal.

Eventualmente se tendrá que firmar un acuerdo para tener el papel, pero nada malo ni peleas. Yo voy a estar ahí para ella y para mi hija siempre que lo necesiten”, concluyó.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separan

En días pasados el actor José Eduardo Derbez y la ‘influencer‘ Paola Dalay anunciaron su separación “con mucho amor y con mucho respeto”.

Mediante un video detallaron que la decisión fue tomada hace tiempo pero que no estaban listos para anunciarla.

No obstante, adelantaron que “seguirán viéndonos juntos” por su hija en común, Tessa.

Llueve ‘hate‘ a Paola Dalay

Al día siguiente del anuncio, Paola Dalay asistió al Gran Premio de México en compañía del jugador de la Kings League, César Romo, lo que desató los rumores de una infidelidad hacia José Eduardo Derbez.

Asimismo, trascendió que la hija de la hoy expareja, Tessa, se fue a vivir con Derbez.

Este hecho aumentó las críticas hacia Paola Dalay, quien en sus historias de Instagram compartió un post sobre el juzgarla por “seguir siendo mujer”.

Asimismo presumió en una publicación “que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”.

Con información de López-Dóriga Digital