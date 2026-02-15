Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX: San Luis se lleva el ‘Clásico de la 57’; Rayados gana en casa

Este sábado 14 de febrero de 2026 continuaron las acciones de la fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Estos fueron los resultados de los partidos:

Pachuca 3-1 Atlas

El venezolano Salomón Rondón convirtió este sábado su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria de los Tuzos de Pachuca 3-1 sobre el Atlas en la sexta jornada del Clausura 2026 de la Liga mx.

El marroquí Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos mientras que Alfonso González descontó por Atlas.

Después de un inicio de partido con muchas faltas y poco futbol, los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari impusieron condiciones y en el minuto 18 tomaron ventaja con un gol desde fuera del área de Oussama Idrissi, quien aprovechó un error en la salida del guardameta colombiano Camilo Vargas.

Pachuca fue por más y en el minuto 41 Idrissi le dio un baile a la defensa y le puso un balón a Brian García, letal al rematar de pierna derecha.

Una falta en al área del defensa argentino Sergio Barreto sobre Eduardo Aguirre provocó un penalti en favor del Atlas, convertido por Alfonso González con un disparo de pierna zurda al 64′.

Pachuca mantuvo la calma y en el 67′ aumentó la ventaja con un gol de zurda del venezolano Salomón Rondón, al ángulo, a pase de Alexei Domínguez.

Atlético de San Luis gana el ‘Clásico de la 57’

El Atlético de San Luis venció al Querétaro en una nueva edición del Clásico de la 57 con marcador de 3-0 en partido celebrado en el Estadio Libertad Financiera.

El marcador del encuentro se abrió al minuto 39 cuando Joao Pedro, actual campeón de goleo del futbol mexicano, cerró una buena jugada para marcar su sexto gol del torneo y poner en ventaja al equipo local.

Jesús Medina complementó esa primera anotación al minuto 50 con el segundo tanto para el cuadro que hoy jugó con un uniforme totalmente negro.

La cereza en el pastel llegaría al 82’ cuando Miguel García definió solo frente al arquero para anotar el tercer gol de los potosinos, anotación que hizo estallar a la afición en la tribuna.

Rayados gana en casa

Rayados de Monterrey sumó otra victoria en la jornada 6 del Clausura 2026 tras vencer por 1-0 al León en el Estadio BBVA.

El con junto regio abrió el marcador al minuto 24 con una gran asistencia de Lucas Orellano para que Sergio Canales cabecearamandara la esférica a la red.

En la parte negativa del encuentro, Anthony Martial salió lesionado y en camilla al minuto 44 poruna lesión en el hombro.

Necaxa remonta en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, Necaxa dio la vuelta y le ganó a Bravos en el regreso de Martín Varini a tierras fronterizas.

Juárez anotó al minuto 41 con un pase brillante deRicardinho a Denzell García para hacer explotar el Estadio Olímpico ‘Benito Juárez’.

Los Rayos no se quedaron atrás y respondieron rápido: en el 44′ Julián Carranza empató el encuentro con un cabezazo imposible de atajar para el guardameta Sebastián Jurado.

Los de Aguascalientes no bajaron los brazos y al minuto 87, Javier Ruiz hizo el segundo.

No hubo más, Necaxa ganó el encuentro en la frontera.

Con información de López-Dóriga Digital