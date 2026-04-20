John Korir rompe récord del Maratón de Boston con marca histórica

Boston. El vigente campeón, John Korir, pulverizó el lunes el récord del Maratón de Boston, aprovechando el viento a favor para superar al grupo de corredores más fuertes en la historia de la carrera y ganar en 2 horas, 1 minuto y 52 segundos, el quinto maratón más rápido de todos los tiempos.

Sharon Lokedi se unió a su compatriota keniana como bicampeona, al ganar la carrera femenina con un tiempo de 2:18:51. Zouhair Talbi y Jess McClain lograron los mejores tiempos de la historia para estadunidenses, en las carreras masculina y femenina, respectivamente.

Un año después de unirse a su hermano Wesley, campeón de 2012, como los únicos familiares en ganar la carrera, John Korir se desmarcó del pelotón al entrar en Heartbreak Hill en Newton y abrió una ventaja de 40 segundos.

Mientras cruzaba Kenmore Square a una milla de la meta, miró hacia atrás, sacando la lengua y extendiendo los brazos mientras corría por Boylston Street para batir el récord anterior del circuito de 2:03:02, establecido por Geoffrey Mutai en 2011, por 70 segundos.

Kelvin Kiptum ostenta el récord mundial de maratón, con un tiempo de 2:00:35 en el recorrido más llano de Chicago en 2023.

Alphonce Felix Simbu, de Tanzania, a 55 segundos, y el campeón de 2021, Benson Kipruto, otros 3 segundos más atrás, también fueron lo suficientemente rápidos como para superar el récord anterior de Boston.

Talbi, que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a Marruecos y se nacionalizó estadounidense el año pasado, quedó quinta con un tiempo de 2:03:45.

Lokedi, quien batió el récord femenino del circuito el año pasado por más de dos minutos y medio, tomó la delantera al entrar en Newton Hills y salió de allí con una ventaja cada vez mayor. En un día que comenzó con temperaturas de alrededor de 30 grados pero que subió a 45 grados (7 grados Celsius) al inicio de la carrera, Lokedi se quitó los guantes al pasar por Coolidge Corner en Brookline y sonrió mientras bajaba por Boylston Street.

Loice Chemnung quedó segunda, a 44 segundos, seguida de Mary Ngugi-Cooper en tercer lugar. McClain fue quinta.

Korir y Lokedi ganaron cada uno 150 mil dólares y una corona de olivo dorada enviada desde las llanuras de Maratón, Grecia. Korir recibirá otros 50 mil dólares por batir el récord de la carrera.

Marcel Hug, de Suiza, ganó su noveno título en silla de ruedas con un tiempo de 1:16:06, quedándose a 33 segundos de su propio récord del circuito. Se encuentra a tan solo una victoria del récord absoluto del maratón de Boston, que ostenta el atleta sudafricano Ernst Van Dyk con 10 triunfos.

Daniel Romanchuk, de Champaign, Illinois, dos veces ganador, quedó segundo detrás de Hug por cuarta vez consecutiva.

En la carrera femenina en silla de ruedas, la británica Eden Rainbow-Cooper ganó su segundo título de Boston, terminando en 1:30:51 y superando a la subcampeona Catherine Debrunner de Suiza por más de dos minutos.

Los atletas llegaron a Hopkinton con el suelo cubierto de escarcha. Aunque la temperatura subió a lo largo del día, fue la temperatura inicial más fría desde 2018, con viento en contra y lluvia torrencial, lo que provocó los tiempos ganadores más lentos en más de 40 años.

Pero el cielo despejado y el ligero viento a favor del lunes hicieron que el grupo de participantes más rápido en los 130 años de historia del maratón anual más antiguo y prestigioso del mundo esperara tiempos rápidos por segundo año consecutivo.

Lokedi pulverizó el récord femenino del circuito el año pasado, y Korir registró el tercer mejor tiempo en la historia de Boston en esa misma carrera.

Jack Fultz, quien ejercía como gran mariscal en el 50 aniversario de su “Carrera por las Mangueras”, dijo que el clima era “totalmente opuesto” al del día de su victoria en 1976, con temperaturas cercanas a los 100 grados (38 grados Celsius).

“Estoy tratando de asimilarlo todo, de recordarlo todo”, dijo antes en Hopkinton el lunes. “Casi no hay palabras para describir completamente este tipo de experiencia. Tienes el sueño de tu vida y, de repente, se hace realidad”.