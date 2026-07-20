JL Villalobos entrega apoyos en Ampliación Las Norias y se compromete a gestionar en beneficio de vecinos

Este fin de semana, el diputado local José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó una visita a la colonia Ampliación Las Norias, donde entregó apoyos a familias afectadas por las recientes lluvias, refrendando su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y atender las necesidades más apremiantes de los chihuahuenses.

Durante la jornada, el legislador distribuyó hules para reforzar techos y techumbres de viviendas que presentan filtraciones, una problemática que se ha agravado con las precipitaciones registradas en los últimos días.

Asimismo, dialogó con vecinos de la zona para conocer de primera mano sus necesidades y establecer nuevos compromisos de gestión en beneficio de las familias.

Villalobos García destacó que las lluvias han provocado afectaciones en distintos sectores de la ciudad, por lo que es indispensable brindar apoyo oportuno a quienes más lo requieren, especialmente en colonias donde las condiciones de vulnerabilidad son mayores.

Como parte de la convivencia con las familias, el diputado también entregó balones a niñas y niños de la colonia, promoviendo la sana recreación y el fortalecimiento del tejido social.

“Seguiremos recorriendo las colonias de Chihuahua, escuchando a la gente y respondiendo con acciones concretas a sus necesidades. Nuestro compromiso es estar presentes, trabajar de la mano con las familias y gestionar apoyos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida”, expresó el legislador priista.

El diputado José Luis Villalobos reiteró que continuará recorriendo las diferentes colonias de la capital para mantener un contacto permanente con la ciudadanía y atender de manera directa las solicitudes de la población.