Jinete japonés se queda abrazando a su caballo que cayó de un golpe de calor en plena pista

Durante una competición ecuestre, el jinete japonés Kosei Miura mostró su compromiso al socorrer a su caballo que se derrumbó en pleno recorrido.

Tras la caída, el Mura priorizó el cuidado de su caballo.

El instante quedó grabado en video y se volvió viral, generando reacciones de elogio en las redes sociales.

Se informó que el animal se cayó debido a que estaba exhausto por el calor; al final logró levantarse solo y salir de la pista a pie.

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