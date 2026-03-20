Jinete japonés se queda abrazando a su caballo que cayó de un golpe de calor en plena pista

Durante una competición ecuestre, el jinete japonés Kosei Miura mostró su compromiso al socorrer a su caballo que se derrumbó en pleno recorrido.

Cuando todo se vino abajo… él no pensó en la carrera.

pensó en su caballo se quedó a su lado hasta asegurarse de que estaba bien. ¿Tú habrías hecho lo mismo?

pic.twitter.com/9McB4jFw99 — Momentos Virales (@momentoviral) March 18, 2026

Tras la caída, el Mura priorizó el cuidado de su caballo.

El instante quedó grabado en video y se volvió viral, generando reacciones de elogio en las redes sociales.

Se informó que el animal se cayó debido a que estaba exhausto por el calor; al final logró levantarse solo y salir de la pista a pie.