Isaac del Toro, tercero en la carrera Strade Bianche en Italia; Pogacar, primero

El pedalista mexicano Isaac del Toro añadió un podio a su palmarés al ubicarse en el tercer lugar en la carrera Strade Bianche en Italia, donde su compañero Tadej Pogacar se llevó el triunfo por cuarta ocasión.

Luego de su victoria en el Tour UAE hace algunas semanas, el Torito se consolidó en la élite mundial tras aplicar una inteligente estrategia en el recorrido de 203 kilómetros.

A la mitad de la competencia, Isaac se unió al pelotón principal por detrás del francés Paul Seixas, quien terminó segundo. A 15 kilómetros de la meta el tricolor intentó darle alcance al galo, pero le fue imposible superarlo. Con el tercer sitio, Del Toro superó su participación de 2025 en la competencia cuando ocupó el escalón 33.

Pogacar, que disputaba su primera carrera del año, se impuso en las carreteras y caminos de grava de la Toscana al término de una escapada en solitario de casi 80 kilómetros.

Como es habitual con el vigente campeón del mundo, y demostrando de nuevo un insaciable hambre de victorias, el esloveno lanzó un demoledor ataque en el tramo de tierra del Monte Sante Marie y convirtió casi en un paseo triunfal ese último tramo camino de Siena.