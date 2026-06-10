Isaac del Toro sube dos lugares en la clasificación del Tour Auvergne Rhone-Alpes

Ciudad de México. El pedalista mexicano Isaac del Toro recuperó dos lugares en la clasificación general del Tour Auvergne Rhone-Alpes, tras ubicarse en el lugar 71 en la etapa 4.

El Torito, subcampeón en el Giro de Italia 2025, cruzó la meta a cuatro segundos del ganador junto a 60 corredores. Con ello, el mexicano subió dos posiciones y pasó del lugar 16 al 14.

En un cierre cardiaco, el ganador fue el estadunidense Quinn Simmons con tiempo de 3:04:08 horas. Alex Baudin, de Francia, conservó el maillot amarillo.

La etapa, de 167,4 kilómetros estuvo marcada por la fuga temprana y los ataques de los corredores en los puertos del día. Isaac se mantuvo en el pelotón principal durante toda la jornada cumpliendo la meta de no perder tiempo frente a los favoritos y escalar posiciones en la tabla.