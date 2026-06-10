Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz y reporta enfrentamientos con fuerzas de Estados Unidos

Teherán. El alto mando militar conjunto de Irán anunció este miércoles el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques mercantes, en respuesta a los recientes ataques estadunidenses contra territorio iraní, a la par de atacar dos navíos, informó Al Jazeera.

En un comunicado difundido por medios estatales y citado por la agencia Mehr, el cuartel general Khatam al Anbiya sostuvo que la medida entra en vigor de inmediato debido a la “situación inestable” en la región y advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar el paso marítimo “será atacada”.

“Debido a las continuas atrocidades por parte de Estados Unidos y en vista del inicio de los ataques de sus fuerzas contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la situación inestable en la región, el estrecho de Ormuz se declara cerrado al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales. Cualquier barco que intente cruzar el estrecho será atacado”, señala el comunicado, citado por la televisión estatal iraní y recogido por Sputnik.

La decisión ocurre mientras medios iraníes reportaron enfrentamientos e intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz entre fuerzas estadunidenses y unidades navales de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según Mehr, Washington habría atacado hasta el momento siete puntos costeros en el sur de Irán.

Irán anunció que atacó dos “buques que infringían las normas” y que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz, reportó la AFP y Al Jazeera.

Entre las zonas mencionadas por los reportes iraníes figuran Bandar Abbas, Sirik, Qeshm y la isla de Hengam, donde previamente también se activaron sistemas de defensa aérea y se registraron explosiones.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que inició nuevos ataques de “autodefensa” contra múltiples objetivos en Irán, al argumentar que respondían a una “agresión continua e injustificada” por parte de Teherán.