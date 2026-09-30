Invita Secretaría de Turismo a disfrutar los eventos del fin de semana

– _Del 1 al 4 de octubre se realizarán actividades deportivas, gastronómicas y culturales en varios municipios_

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y el programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo! invita a disfrutar de los eventos deportivos, gastronómicos y culturales, que se efectuarán del 1 al 4 de octubre, en diversas regiones del estado.

Como parte del FITA Chihuahua, el ultramaratón Chihuahua by UTMB®️ será del 1 al 3 de octubre en Urique y Areponapuchi, en el corazón de la Sierra Tarahumara. El evento reunirá a corredores nacionales e internacionales en rutas que combinan resistencia, aventura y contacto con paisajes naturales.

El 3 de octubre, Bachíniva será sede de la Ruta El Manzanazo, un recorrido de vehículos Off Road que llevará a las y los participantes por los caminos y parajes de la región, en una experiencia de convivencia que permitirá conocer los atractivos del municipio.

El 4 de octubre, Ignacio Zaragoza recibirá el Gran Fondo Las Emes, una competencia de ciclismo de ruta que reunirá a las y los aficionados de esta disciplina para recorrer las carreteras y paisajes del norte del estado, lo cual promueve la actividad deportiva y el conocimiento de nuevos destinos.

Por parte del programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, el 3 de octubre se realizará el 5º Chevefest Meoqui 2026, jornada que reunirá a productores de cerveza de Meoqui y la región, propuestas del clúster de cerveza artesanal, corredor gastronómico y presentaciones artísticas y culturales.

Los días 3 y 4 de octubre se llevará a cabo la Feria Gastronómica Devórate, en Cuauhtémoc, un encuentro de productores y comerciantes locales para mostrar una variedad de productos, acompañado de presentaciones artísticas que celebran la cultura y tradiciones de la comunidad. El evento será gratuito.

Con esta agenda, la Secretaría de Turismo promueve distintas regiones de Chihuahua mediante experiencias de diversa índole y a la vez genera una derrama económica para las comunidades anfitrionas.

Para consultar la programación completa, se invita a visitar el calendario oficial de FITA Chihuahua 2026 en https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026 y el calendario de Chihuahua es para ti ¡Conócelo! en https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026.

También se pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo en @TurismodeChihuahua, @fita.chihuahua y @chihuahuaesparati.