Invita Gobierno del Estado a aprovechar últimos días del programa Borrón y Cuenta Nueva

El Gobierno del Estado de Chihuahua invita a la población a aprovechar el último mes de vigencia del programa Borrón y Cuenta Nueva, que ofrece descuentos de hasta del 70 por ciento en diversos adeudos estatales.

En el caso de la revalidación vehicular 2026 se cobrará a partir del mes de febrero, por lo que se exhorta a la ciudadanía a ponerse al corriente y evitar la acumulación de nuevos adeudos.

Los pagos pueden realizarse a través de la página ipagos.chihuahua.gob.mx, por WhatsApp al número (614) 372 17 00, o mediante referencia para pago en bancos o tiendas de conveniencia.

-_Los descuentos durante el mes de enero son:_

* Hasta el 70% en adeudos vehiculares

* Hasta el 70% en multas y recargos, así como la parte actualizada de impuestos estatales

* Hasta 30% en licencias de conducir

* Hasta el 50% en infracciones a las leyes de Vialidad y Tránsito, y de Transporte

* Hasta el 50% en examen toxicológico de choferes

* Hasta el 50% en recargos y multas de licencias de Gobernación y parte actualizada

* Hasta el 30% en datos de licencias de Gobernación

Además continúan vigentes los convenios de pago para la expedición de la constancia de no inconveniente emitida por Coespris, para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean de venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas.