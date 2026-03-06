Investiga FDZC posible fraude en el que ofrecían tramitar aumento de pensiones

La Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), lleva a cabo las indagatorias en torno a 33 querellas interpuestas por personas que fueron presuntamente engañadas, por sujetos que les ofrecieron tramitar el aumento de su pensión.

El pasado 25 de febrero de 2026, se conocieron estos hechos por la comparecencia de los afectados, e iniciaron las investigaciones, a través de las cuales se supo que, cinco días antes, los presuntos defraudadores habían abandonado el local en el que operaron.

De acuerdo a la narrativa de las querellas interpuestas, las víctimas, todas adultas mayores, fueron contactadas por medio de la aplicación WhatsApp y la red social Facebook, para ofrecerles tramitar que sus pensiones aumentaran al doble o más de la que reciben.

Para ello, los presuntos defraudadores citaron a las víctimas en un local ubicado en la Avenida Zarco, en la colonia Salud en esta ciudad de Chihuahua, en donde les pidieron el pago de 9 mil 200 pesos por el supuesto trámite, cantidad de dinero que la mayoría de las víctimas pagó en efectivo.

Como parte de las indagatorias se aseguró el local, no obstante, éste fue vaciado por los presuntos defraudadores desde el 20 de febrero de 2026.