Intervención militar de EU en México “no está sobre la mesa”: Sheinbaum en llamada con Trump:

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que está descartada una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. “Eso no está sobre la mesa”.

Así lo definió, dijo, esta mañana durante la conversación telefónica que tuvo con su homólogo estadunidense, Donald Trump, quien una vez más ofreció el envío de tropas para combatir a los grupos del crimen organizado, a lo que la mandataria mexicana se negó.

En la llamada, la jefa del Ejecutivo también expresó al magnate el rechazo de México a la intervención militar en Venezuela.

—¿Quedó descartada una intervención militar? —se le preguntó en su conferencia matutina de este lunes.

— Sí —respondió la presidenta.

Indicó que se trató de una conversación breve —de unos 15 minutos—, la cual ella buscó debido a que Trump había declarado en al menos tres ocasiones su intención de enviar tropas a México para combatir a los cárteles.

“Él nos insistió que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos hasta ahora estamos muy bien, que no es necesario, está la soberanía de México y la integridad territorial”, sostuvo la mandataria.

Refirió que el magnate no insistió en el tema. “Más bien fue en el tono que: ‘Si ustedes quieren que los ayudemos con nuestras fuerzas en México’. Se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, y seguiremos colaborando en el marco de nuestra soberanía”.

Durante la mañanera, la jefa del Ejecutivo abrió con el tema y subrayó que el jefe de la Casa Blanca reconoció el trabajo y los avances que se han logrado en México en el último año en el tema de combate al crimen organizado.

“Reconoció el trabajo que se ha llevado a cabo, dijo que estaba al tanto, que a él le parecía que se podía hacer más; le dije sí, en efecto se puede hacer más, pero se está trabajando”.

En cuanto al tema de Venezuela y la injerencia de Washington, Sheinbaum Pardo refirió que el republicano le preguntó cuál era su opinión de esa acción.

“Me pregunto cuál era mi opinión sobre lo que había hecho en Venezuela, y le dije que nuestra Constitución era muy clara: que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí”.

Interrogada sobre si le comentó algo del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, la presidenta mexicana dijo que ese punto no se tocó. Ni tampoco se dialogó sobre el tema de Cuba, que seguramente se abordará más adelante.

“Si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, tienen que aceptar las dos partes. México está en la mejor posición para poderlo hacer y, evidentemente, tiene que ser aceptado por las dos partes”.

Afirmó que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, estuvo presente esta mañana en Palacio Nacional, aunque no participó en la llamada telefónica.

“Estuvo aquí, no presente en la conversación, por cualquier tema y después nos reunimos con él para platicar cómo había sido la conversación, se habló con él previo a la llamada. Él sabe del trabajo que se esta haciendo”.