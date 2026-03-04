Instalan trabes en Paso Superior de vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias

Con acciones que consolidan el avance en la movilidad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo de la superestructura del Paso Superior ubicado en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, mediante la instalación de trabes en el cuerpo sur.

Se colocaron seis trabes de concreto reforzado con el apoyo de maquinaria especializada y personal capacitado. Con estos trabajos, el puente que se construye sobre la avenida de las Industrias, en el sentido de la avenida Tecnológico hacia la vialidad Sacramento, comienza a tomar forma.

Asimismo, continúan labores de cimbrado y colado de columnas, construcción de áreas de retorno, colocación de muros de tierra armada en rampas, así como la conversión de la línea eléctrica de media tensión de aérea a subterránea. La obra registra un avance general del 40 por ciento.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias, se exhorta a las y los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios en materia de movilidad y seguridad serán permanentes.