Inmunidad procesal no impide que aporte información: FGR por comparecencia de Maru Campos

FGR INFORMA

Este día, se ofrece al Pueblo de México avances sobre dos indagatorias que realiza la Fiscalía General de la Rep

Sobre la investigación de 10 ciudadanos de Sinaloa, entre los que se encuentran el gobernador, un senador y un presidente municipal, todos ellos con licencia, podemos informar que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito.

Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol.

La Fiscalía General de la República señala que la información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso.

En el caso del descubrimiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas, localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, que dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros, se citó al fiscal general y a la gobernadora constitucional del estado, con el único fin de conocer su testimonio para allegarse de elementos para integrarlos a la investigación acerca de la participación de dichos agentes extranjeros en actividades de seguridad en nuestro país; sin embargo, la mandataria estatal solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información.

Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Finalmente reiteramos que la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo el proceso de desmantelamiento de esa instalación clandestina, lo que incluyó el embalaje y el traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.

Continuaremos informando de manera oportuna los avances sobre estas y otras indagatorias en la medida en que sea procedente, con transparencia, apertura y legalidad.

Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.