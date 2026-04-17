Iniciativa para elegir regidurías de manera híbrida estaría lista la próxima semana; le enmendaremos la plana al Plan B: GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, informó que sería la próxima semana cuando esté lista su iniciativa de reforma electoral con la que se busca elegir regidurías de manera híbrida, además de afirmar que con ello, buscarán enmendarle la plana al Plan B con eso de impone número de regidores en todos los Cabildos.

“Nosotros estamos trabajando una iniciativa para llegar a un modelo híbrido. No estamos a favor de la elección de regidores por distrito. Es decir, ya no nos da tiempo el distritar y que cada regidor tome un minidistrito. Ese modelo, no vamos con ese modelo, simplemente no da. Pero la verdad es que hemos coincidido con Plan Estratégico de Ciudad Juárez, que necesitamos que todo el municipio tenga representatividad en el Cabildo”, explicó Chávez Madrid.

El coordinador panista añadió que “un servidor, del Grupo Parlamentario del PAN, en conjunto con la sociedad civil y con algunos actores de la sociedad civil, específicamente Plan Estratégico, estamos trabajando para que en esta elección del 2027 tengamos la posibilidad, Juárez y Chihuahua, de ser muy cuidadosos y obligar a los partidos políticos a que postulen en sus listas de regidores y regidoras, en base a la territorialidad del municipio, es decir, que no tengamos sólo regidores de un sector de la ciudad. Eso creo que en esa premisa estamos de acuerdo con la sociedad civil y específicamente con Plan Estratégico”.

“¿Y cómo logramos tener mayor representatividad? Pues usando ya los distritos locales para elección de Congreso del Estado y poder de ahí obligar a los partidos políticos a que repartan sus listas de regidores y poder inscribirlos. Y con eso pudiéramos cumplir una premisa, una premisa en el sentido de que el Cabildo se tiene que integrar de todos los sectores de la ciudad. Esa iniciativa se está trabajando, la está trabajando un servidor, será presentada a más tardar la próxima semana”, reveló el líder de los diputados locales del PAN.

Asimismo, destacó que “también tenemos que ver cómo va a ser la distribución en base a lo que planteó el Congreso Federal con el Plan B. Conclusión, vamos a caminar con Plan Estratégico para la territorialidad del Cabildo, tanto en Chihuahua y Ciudad Juárez es un esquema viable, incluso para la utilidad electoral. Tenemos que matizar el Plan B a nuestro contexto local. Yo sigo diciendo que hicieron muy mal trabajo en la emisión federal y pues como siempre vamos a tener que enmendar la plana para poder ensanchar los derechos de los ciudadanos”.