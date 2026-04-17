Tacos podrían subir de precio, advierten restauranteros

Louie Elizondo, presidente de la Sección de Restaurantes dio a conocer que ante el posible incremento al precio de la tortilla se espera un ajuste en precios especialmente en taquerías.

“Puede subir hasta 4 pesos, y no es solo el tema de la tortilla, es el tomate , algunos estamos amortiguando haber que tanto dura y hay unos restaurantes que van a tomar medidas de incremento para poder amortiguar pero eso será cuestión de cada restaurante”, comentó.

En este sentido el líder de restauranteros comentó que los precios son variados por lo que los ajustes serán diferentes.

Reiteró que es necesario que se den los controles para un precio justo en el costo de la tortilla, pues desde hace un par de años se había dado un incremento.