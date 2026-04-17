Celebra Maru Campos plan estratégico de Ernestina Godoy, abordará con ella temas de Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván destacó la voluntad de Ernestina Godoy para fortalecer la procuración de justicia a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ello, luego de asistir a la presentación del Plan Estratégico en materia de procuración de justicia, en compañía del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Maru Campos indicó que el plan estratégico que les presentaron a las entidades federativas tiene dentro de sus objetivos el disminuir los flagelos contra las mujeres y la cero tolerancia a la delincuencia.

“Celebro lo que la fiscal general de la República acertadamente habló sobre las mujeres, sobre la seguridad, de la protección de las mujeres, cero tolerancia en abuso, en acoso y por supuesto en feminicidios”.

Agregó que luego de la presentación del Plan Estratégico sostendrá una reunión en lo particular con Ernestina Godoy en donde se abodarán temas de interés para Chihuahua.