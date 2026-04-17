Convoca INE a integrar el Consejo Local de Chihuahua

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía a participar en el proceso de selección para ocupar cargos vacantes en el Consejo Local en el estado de Chihuahua.

Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, informó que el registro de aspirantes se realizará en línea durante el periodo del 1 al 15 de mayo del presente año, a través de la página https://consejos.ine.mx/.

Una vez realizado el registro, las personas interesadas deberán acudir al domicilio de la Junta Local o a las Juntas Distritales del INE en la entidad para el cotejo de la documentación original requerida en la convocatoria, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 16:00 horas.

Entre los principales requisitos se encuentran: ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; contar con Credencial para Votar vigente; acreditar al menos dos años de residencia en la entidad; no haber sido persona candidata ni dirigente partidista en los tres años previos y no contar con antecedentes penales por delitos dolosos.

Se ocuparán ocho vacantes de consejerías electorales locales: tres de carácter propietario y cinco suplencias, con la finalidad de integrarse y participar en los trabajos del Proceso Electoral Federal que iniciará el próximo mes de septiembre.

La convocatoria se encuentra disponible para consulta en el portal https://ine.mx/integracion-consejos-locales-distritales-2026-2027/, donde se pueden revisar los formatos oficiales a presentar, incluida documentación personal y académica, así como una carta de exposición de motivos, entre otros requisitos.

Asimismo, como parte de su postulación, las personas aspirantes deberán realizar un curso de inducción desde el mismo sitio de internet.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a INETEL al 800 433 2000, enviar un correo a integracion.consejos@ine.mx o acudir a las Juntas del INE.