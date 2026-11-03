Inicia SSPE expedición de licencias de conducir con 40% de descuento

Como parte del programa Borrón y Cuenta Nueva, las personas sin cita podrán acudir después de las 12:00 horas durante lo que resta del año para realizar su trámite.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), inició la aplicación de un descuento del 40% en la expedición y renovación de licencias para servicio particular durante noviembre, como parte del programa Borrón y Cuenta Nueva, impulsado por la Secretaría de Hacienda.

Con este beneficio, los costos quedan en mil 144 pesos para la licencia con vigencia de seis años, 859 pesos para tres años y 353 pesos para un año.

La dependencia informó que las personas que cuentan con cita serán atendidas conforme al horario programado. En tanto, quienes acudan sin cita podrán presentarse después de las 12:00 horas, modalidad de atención que se mantendrá durante lo que resta del año.

La SSPE invita a la ciudadanía que tiene pendiente la renovación de su licencia a aprovechar el descuento vigente durante noviembre y acudir a realizar el trámite correspondiente.