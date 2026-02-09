Inicia recepción de documentos para el PAAM 2026; Marco Bonilla lo supervisa en CEDEFAM Punta Oriente

El mandatario capitalino Marco Bonilla asistió la mañana de este lunes al CEDEFAM Punta Oriente para acompañar al arranque de recepción de documentos de la convocatoria del Programa Alimentario del Adulto Mayor 2026, mismo que llevará a cabo del 9 al 20 de febrero en diferentes puntos de la ciudad en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Por medio del PAAM se busca beneficiar a las personas adultas mayores con un paquete alimentario al mes durante 10 meses, mismo que está diseñado para brindarles todo lo necesario que su dieta necesita.

La recepción será en orden de la letra inicial del apellido del solicitante y hay diversos puntos para recibir documentos al norte, sur y centro de la ciudad; y para la zona rural, se tendrá apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural para coordinarse con presidentes seccionales e informar los lugares y horarios de recepción.