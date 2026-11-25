– El dispositivo forma parte del programa Heroínas y Héroes Paisanos, edición Invierno 2026, que arrancó este 25 de noviembre en Juárez.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) mantiene un despliegue de 400 agentes y 80 unidades en Chihuahua como parte del operativo conjunto del programa Heroínas y Héroes Paisanos, edición Invierno 2026, que arranca este miércoles 25 de noviembre en Ciudad Juárez, para reforzar la seguridad y brindar acompañamiento a los connacionales que regresan al país durante esta temporada.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, informó que el dispositivo contempla patrullajes preventivos en los principales tramos carreteros, vigilancia en las casetas de peaje, así como presencia policial en municipios turísticos y comunidades de la zona serrana.

Además, el despliegue de la SSPE se complementa con el monitoreo virtual a través de la Plataforma Centinela, cuya infraestructura tecnológica permite ampliar la cobertura de vigilancia, detectar situaciones de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia coordinada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que reúne a autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de las y los connacionales que visitan el país.

Asimismo, se mantiene la coordinación con la Guardia Nacional, autoridades municipales, Cruz Roja y cuerpos de rescate, para brindar atención oportuna ante cualquier emergencia durante los recorridos y la estancia de los visitantes.

Con su participación en este operativo nacional, la SSPE refrenda su compromiso de proteger a las familias y fortalecer la coordinación interinstitucional, mediante presencia policial, tecnología y capacidad operativa en todo el territorio estatal.