La violencia volvió a impactar a Chihuahua capital y elevó a 23 la cifra de homicidios dolosos registrados durante noviembre, luego de que tres hombres fueran asesinados y uno más resultara herido en un ataque armado perpetrado al interior del Yonke 48, en la colonia Camino Real, al oriente de la ciudad.

El hecho violento modificó la estadística que por la mañana había dado a conocer el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, quien reportó 20 víctimas de homicidio en lo que iba del mes y señaló que la tendencia permitía proyectar un cierre con una cifra menor.

Durante sus declaraciones, el jefe de la Policía Municipal reconoció que, pese al comportamiento de la estadística, era necesario mantener los operativos de vigilancia y reforzar las labores de investigación en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, con el propósito de esclarecer los crímenes registrados en la capital.

Asimismo, indicó que entre el 85 y 86 por ciento de los homicidios estarían vinculados con actividades de narcomenudeo, por lo que insistió en la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para atender este fenómeno delictivo.

No obstante, el ataque registrado posteriormente en el Yonke 48 dejó tres víctimas mortales más y una persona lesionada, llevando el acumulado mensual a 23 homicidios dolosos y evidenciando el cambio en el panorama de violencia que enfrenta la ciudad.

En cuanto al reciente evento violento, ocurrió minutos después del ataque contra un mando de la policía ministerial en Aldama; del ataque en el Yonke 48, tres fueron ejecutados, por lo que se identificó a dos de los fallecidos como: Antonio Armando de 44 años y José Alfredo de 33 años.