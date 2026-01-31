Inhabilita SSPE campamento clandestino en las cercanías de la carretera a Ojinaga

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo la inhabilitación de un campamento presuntamente utilizado por el crimen organizado, localizado en las cercanías de la carretera que conduce al municipio de Ojinaga, el cual, por su tamaño, contaba con una capacidad para albergar alrededor de 10 a 15 personas.

El hecho se registró el 30 de enero, cuando personal de la SSPE, en coordinación interinstitucional con el Ejército Mexicano, realizaba recorridos terrestres de vigilancia en la zona. Durante estas labores, los agentes fueron alertados por observadores aéreos que patrullaban a bordo de un helicóptero Bell de la corporación, quienes detectaron la presencia del campamento.

Tras recibir el aviso, los elementos se trasladaron de inmediato al punto señalado, ubicado a la altura de la caseta de peaje rumbo a Ojinaga, donde procedieron a la inhabilitación del sitio, con el objetivo de evitar su posible reutilización para actividades delictivas.

Este resultado es producto de los recorridos permanentes de vigilancia y disuasión del delito que mantiene la Policía del Estado en la región, los cuales se refuerzan con un despliegue aéreo constante que permite ampliar la cobertura de seguridad y fortalecer la capacidad operativa en zonas estratégicas.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, enfocada en inhibir la actividad criminal y garantizar entornos más seguros para la ciudadanía, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.