Ingreso de ganado extranjero mantendría precios accesibles en carne: Raúl Gallardo

El director de comercio de Carne Mart, Raúl Gallardo dio a conocer que el problema de ganado la falta de ganado no solo es de México sino incluso de Estados Unidos, esto no es solo por el gusano barrenador, asegura que es necesaria el ingreso de ganado de otros países para dar una opción en la venta de carne.

“No solo es la falta de ganado en México sino el rastro, matanza empaque y más batallamos para conseguir ganado y esto antes de la pandemia, ahora con el gusano barrenador antes se exportaba y ahora ya no, están perdiendo por que crece el ganado y se da la muerte de vientres con una renta carísima para mantenerlos, también Estados Unidos tiene un grave problema con el tema porque no tiene ganado y hace dos años hubo incendios que tienen mucha perdida de res”, comentó.

Asegura que el no tener ganado, mata la posibilidad de creación de ganado se daría un grave problema y por ello ven viable la atracción de ganado de otros países.

Reitera que los precios de la carne son diferentes ya que Carne Mart firmó un compromiso con el gobierno federal en mantener los precios bajos para 12 alimentos de la canasta básica, como parte de una oferta para los ciudadanos.

“Si la inflación se va para arriba, México no camina, ya lo hemos vivido mucho más las personas más grandes”, comentó”

Reitera que el abastecer un ganado extranjero dará competitividad a la carne en específico con precios bajos para dar beneficio a los mexicanos.