Ingeniería UACH cruza fronteras: estudiante realiza estancia académica en Taiwán

Gracias al Programa de Desarrollo de Talento de Gobierno del Estado.

Una experiencia formativa internacional, tanto profesional como personalmente, fue la que vivió Héctor Alejandro Duarte Granillo, estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería UACH, quien realizó una estancia académica de 20 semanas en Taiwán.

Lo anterior, luego de ser seleccionado en el programa “Chihuahua en Taiwán” que implementó Gobierno del Estado con el objetivo de fortalecer la formación académica y técnica de estudiantes universitarios del estado de Chihuahua en áreas estratégicas para el desarrollo industrial y tecnológico.

La estancia académica se desarrolló en la Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) y el Industrial Technology Research Institute (ITRI), donde Héctor Alejandro, junto con otros 20 estudiantes seleccionados, realizaron actividades teóricas, prácticas, visitas técnicas y sesiones de capacitación orientadas al fortalecimiento de conocimientos en las áreas de semiconductores, electromovilidad y automatización, consideradas estratégicas para el desarrollo tecnológico e industrial del Estado de Chihuahua.

Para el joven universitario, participar en este programa representó una experiencia formativa integral, en la cual se combinaron la formación académica, la capacitación técnica especializada y la exposición a entornos industriales reales, ya que conoció de manera directa el funcionamiento de uno de los ecosistemas tecnológicos más relevantes a nivel mundial, así como su modelo de vinculación entre la academia, la industria y el gobierno.

Cabe señalar que durante su visita en el país asiático, realizaron también actividades complementarias, como la formación en idioma chino mandarín, visitas técnicas a empresas y actividades culturales que enriquecieron la experiencia internacional, al favorecer una mejor adaptación al entorno y una comprensión más amplia del contexto social e industrial.

A decir de Héctor Alejandro, la capacitación recibida fortaleció su preparación académica y profesional, así como su interés por contribuir al desarrollo tecnológico e industrial del estado de Chihuahua. Los conocimientos adquiridos en áreas como semiconductores y automatización presentan un alto potencial de aplicación dentro del contexto regional, ya sea mediante la implementación directa de tecnologías, la adaptación de procesos o la participación en proyectos de desarrollo tecnológico.

“Para mí fue una gran satisfacción representar a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad Autónoma de Chihuahua en este programa internacional, que fue una experiencia enriquecedora de alto nivel, tanto para mi desarrollo académico como personal”, finalizó.