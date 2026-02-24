Informa SDR que Chihuahua cuenta con 28 Puntos de Verificación Interna para movilidad y trazabilidad de ganado

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), informó que actualmente en Chihuahua operan 28 Puntos de Verificación Interna (PVI), cuyo objetivo es garantizar la movilidad del ganado, así como la legalidad y trazabilidad pecuaria en la entidad.

Del total de estaciones de inspección distribuidas en el estado, 16 son de jurisdicción federal, mientras que el resto corresponden a casetas estatales de inspección mixta.

El coordinador de Movilización de la SDR, David Enríquez, explicó que los PVI están autorizados en materia de tuberculosis bovina, enfermedad que se busca erradicar en Chihuahua, debido a que se trata de una afección zoonótica que representa un riesgo tanto para el ganado como para la salud pública.

En la frontera sur del estado, en los espacios que delimitan con Durango y Coahuila, se encuentran las casetas de Charcos, Escalón, Jiménez y Granillo-La Casita, las cuales cuentan con infraestructura especializada.

En Granillo, Charcos y Escalón operan estaciones cuarentenarias con tratamiento garrapaticida, donde además se revisan posibles riesgos de gusano barrenador.

Cada espacio dispone de al menos un inspector que verifica las cargas. En la frontera sur operan dos inspectores: uno encargado del área cuarentenaria, quien revisa la presencia de garrapata y gusano barrenador, y otro que supervisa directamente las cargas que no requieren baño.

Las cargas que no necesitan tratamiento reciben un pase emitido a través del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, lo que les permite transitar o internarse en el estado de manera regular.

En el resto de los puntos de verificación, el inspector revisa la carga y la documentación correspondiente, como el fierro de herrar, el Pase de Remo, facturas y certificados sanitarios, además de verificar que el ganado venga debidamente flejado, entre otros requisitos.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para brindar certeza a las y los productores, así como a los mercados nacionales e internacionales.