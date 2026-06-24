Inflación se desacelera a 3.55% en la primera quincena de junio: Inegi

Ciudad de México. La inflación se desaceleró durante la primera quincena de junio, registrando un nivel de 3.55 por ciento a tasa anual debido a la disminución en los precios de productos agrícolas, automóviles y tenis, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) observó una reducción de 0.11 por ciento en la primera mitad del sexto mes. Además, es la primera ocasión en 10 años en que se observa una reducción quincenal para un periodo similar.

Con el dato a tasa anual publicado este miércoles, la inflación suma seis quincenas consecutivas a la baja. Asimismo, la medición se acerca al objetivo del Banco de México (BdeM), que es de 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Se trata de la segunda quincena consecutiva en que el INPC se ubica por debajo de 4 por ciento. La última ocasión en que el indicador a tasa anual se mantuvo por debajo de esa cifra fue en la primera mitad de febrero.

El índice de precios subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, mostró un aumento de 0.19 por ciento a tasa quincenal en el lapso de referencia debido al aumento de los precios de las mercancías y los servicios.

El índice de precios no subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, observó una reducción de 1.14 por ciento frente a la última quincena de mayo. El desempeño se explica por la reducción de los precios de las frutas y verduras. No obstante, aumentaron los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.10 por ciento.

El Inegi indicó que los precios de los productos agropecuarios que mostraron mayor reducción fueron el chile poblano con 28.33 por ciento, el jitomate con 23.98 por ciento y el chile serrano con 15.21 por ciento. Detrás estuvieron la uva, plátanos, huevo, otros chiles frescos, así como bienes como automóviles con 0.72 por ciento y tenis con 0.66 por ciento.

En contraste, los precios del transporte aéreo avanzaron 13.75 por ciento frente a la última quincena de mayo, seguido del aguacate con 18.51 por ciento y hoteles con 8.73 por ciento. Otros productos que se encarecieron están los servicios turísticos en paquete, la papa, la vivienda propia, loncherías, torterías, fondas y taquerías, así como taxis.