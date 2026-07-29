Infantino defiende su proyecto: “Es una oportunidad, pero no una obligación”

París. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), defendió su controvertido plan de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados y que incluiría el Mundial y otras competiciones, algo que ve como “una oportunidad, pero no como una obligación”.

Su plan representa “una propuesta, una oferta” que se enmarca dentro de “un proceso democrático” y que es “el inicio del proceso de consulta”, afirmó este miércoles el dirigente en un video publicado por la FIFA.

Varias organizaciones importantes han compartido ya sus preocupaciones ante un proyecto que revolucionaría el equilibrio actual, entre ellas la UEFA, la confederación europea del futbol.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y la Unión Europea también manifestaron públicamente su oposición al plan.

Infantino reiteró las promesas expuestas en el comunicado publicado el martes, en el que reveló un proyecto que sorprendió a importantes actores del futbol, quienes aseguran que no fueron consultados.

“Una parte demasiado débil del creciente valor comercial del futbol llega a los actores de este deporte que más lo necesitan”, explicó el dirigente italosuizo.

“Estamos ante una ocasión de oro para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial. Pero, insisto, solo se trata de una propuesta, no de una obligación”, apuntó.

La aportación de los inversores privados podría permitir pagar unos 20 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones que integran la FIFA, según la estimación de esa entidad.

“Deseamos contribuir a que emerjan los próximos Cabo Verde”, aseguró Infantino, en alusión a la selección del pequeño estado africano que en el Mundial llegó a dieciseisavos de final, donde incluso forzó la prórroga antes de sucumbir ante la Argentina de Lionel Messi.