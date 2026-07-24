INE aprueba acuerdos fundamentales para la organización de los Procesos Electorales Concurrentes 2026-2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó dos acuerdos fundamentales para avanzar en la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026- 2027: el Modelo de Casilla Única y la determinación del número de boletas que serán asignadas a las casillas especiales.

Con estas decisiones, el Instituto refrenda su capacidad técnica, operativa y profesional para preparar elecciones de alcance nacional. El Modelo de Casilla Única será implementado en las 32 entidades federativas y permitirá que la ciudadanía emita, en un mismo espacio y bajo una sola organización operativa, sus votos para las elecciones federales y locales.

Para 2027, la totalidad de las mesas directivas de casilla operará bajo esta modalidad, construida a partir de la experiencia acumulada por el INE en los procesos electorales de 2015, 2018, 2021 y 2024.

El modelo establece las reglas para la integración, ubicación y funcionamiento de las casillas; la distribución del mobiliario, urnas y documentación electoral; el flujo de las personas votantes; la vigilancia de los partidos políticos, candidaturas independientes y personas observadoras electorales, así como el escrutinio y cómputo simultáneo de las elecciones federales y locales.

También incorpora condiciones específicas de accesibilidad y atención prioritaria para personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y otros grupos que requieran asistencia, con el propósito de garantizar el ejercicio del voto libre y secreto.

Por otra parte, el Consejo General aprobó la asignación de mil boletas electorales por cada cargo a elegir en cada casilla especial que se instale durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027.

La medida protege el derecho al sufragio de la ciudadanía en tránsito y deberá aplicarse tanto en las elecciones federales como en las locales que correspondan.

La determinación se sustenta en evaluaciones realizadas por el Instituto, las cuales han acreditado que esta cantidad resulta suficiente para atender la demanda de las casillas especiales.

Con estos acuerdos, el INE establece oportunamente reglas, procedimientos y mecanismos de coordinación que brindan certeza a la organización electoral y demuestran la fortaleza institucional y profesional con la que se preparan las elecciones de 2027.