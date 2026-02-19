Industria está lista para invertir, pero exige reglas claras: Concamin

Ciudad de México. En medio de un entorno económico complejo, la industria está lista para invertir, pero es necesario contar con reglas claras, señaló Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“La industria mexicana está lista para participar con inversión, con capacidad técnica, con innovación y con ejecución. La industria no observa la infraestructura desde fuera. Nosotros la diseñamos, la construimos y la cuidamos”, señaló al participar en la 108 Asamblea General Ordinaria.

“Infraestructura bien planeada significa productividad, integración de las cadenas de valor, atracción de inversión y de bienestar social. Donde hay infraestructura, hay inversión. Donde hay inversión, hay empleo. Donde hay empleo, hay crecimiento y bienestar económico. Frente a este escenario, nuestro reto es consolidar, pero consolidar no es administrar lo logrado, es escalar lo construido”, señaló.

Comentó que lo anterior significa profundizar en el diálogo tripartito en política industrial, infraestructura y bienestar.

“La industria mexicana ha probado su resiliencia frente a estas incertidumbres, choques externos, tensión comercial, cambios regulatorios y disrupciones logísticas. En medio de viejos rezagos y nuevos desafíos, el sector industrial impulsa con todo el desarrollo nacional. Pero queremos ser claros en que la inversión requiere reglas claras y seriedad”, destacó.

Al iniciar su tercer y último periodo, Malagón Barragán refirió que datos del INEGI señalan que la industria aporta el 42 por ciento del producto interno bruto (PIB), genera el 53 por ciento del empleo formal y concentra el 90 por ciento de las exportaciones. “Somos la base productiva del país, el impulso del México exportador y la fuerza detrás del México ganador”, afirmó.

El líder industrial enfatizó que Concamin ha reforzado su relación institucional con el gobierno federal, los poderes legislativos y el sector empresarial, basada en el diálogo “serio, franco y constructivo”.

Anotó que esta estrategia ha permitido defender los intereses legítimos de la industria, negociar con respeto y obtener resultados concretos en temas clave como estado de derecho, seguridad, comercio interior y exterior, energía, agua, infraestructura, medio ambiente y regulación.

Entre los avances señalados destacan el fortalecimiento del control en aduanas, mayor certidumbre para la industria farmacéutica, defensa frente a prácticas desleales de comercio y mejoras en la infraestructura de calidad del país.

Asimismo, Concamin ha impulsado el programa Hecho en México, el desarrollo de proveedores nacionales y medidas para mejorar la seguridad en carreteras y cadenas logísticas.

Malagón Barragán subrayó que la agenda industrial apuesta por un crecimiento sostenible, socialmente incluyente y alineado con los ecosistemas. Además, hizo un llamado a consolidar los logros alcanzados, escalar la integración productiva y fortalecer la vinculación con la academia y los organismos internacionales para detonar innovación y desarrollo regional.

“La gran oportunidad del México de hoy es fortalecer el estado de derecho. La industria mexicana está lista para participar con inversión, innovación y capacidad técnica. Cuando la industria se fortalece, se fortalece el México que crece”, dijo el presidente de Concamin.