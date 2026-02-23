Industria cárnica de Canadá quiere ampliar su presencia en México

Tras la limitación que impuso México a la carne de res desde Brasil, la industria cárnica de Canadá busca recuperar e incrementar la presencia de la proteína animal en nuestro país, en por lo menos 1 punto porcentual, reto que forma parte del acuerdo para fortalecer la región de Norteamérica, dijo Claudia Herrera Blanc, directora senior México y Latinoamérica de Canadian Beef.

México es el tercer mercado de exportación de carne de Canadá, sin embargo, el hecho de que abriera el mercado de carne de res y cerdo para otros países que no tienen acuerdos comerciales con México originó que Canadá perdiera espacios dentro de la mesa de los consumidores mexicanos.

En el marco de la Convención Anual de la ComeCarne, Claudia Herrera precisó que se tenía una participación de mercado de 8.6% en México, pero la libre importación originó que Canadá perdiera 1 punto porcentual.

El mercado mexicano es no autosuficiente en productos cárnicos por lo que requiere de las importaciones para complementar su consumo. “Vamos a competir, esperamos recuperar la participación que perdimos e incluso, pues con todo este apoyo que está habiendo, con todo el apoyo de las empresas canadienses y todo el apoyo que estamos teniendo entre México y Canadá, esperamos recuperar y ganar un poco más de participación de mercado”, proyectó la directiva canadiense en entrevista.

De acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne) Canadá aportaba el 9.6% del mercado total de importación de carne de res, cerdo y pollo en el 2021; panorama que se modificó al reducir la participación en 8.7% al cierre del 2025.

En el caso de carne de res, Canadá poseía una participación de mercado de 11.8% del total de las importaciones mexicanas, equivalente a 20,000 toneladas de carne en el 2021. Mientras que al cierre del 2025 la participación bajó al 7.5%, con 24,000 toneladas y aun cuando el volumen es mayor respecto al 2021, los envíos desde Canadá redujeron por la compra de otros destinos, debido al incremento de la demanda en el consumo nacional.

La Canadian Beef (el organismo de la carne de res canadiense) aseguró que Canadá “es un socio confiable y estable para el mercado mexicano con toda la capacidad para abastecer el mercado mexicano con prácticas únicas de producción, de sustentabilidad, de clasificación de carne”.

Claudia Herrera destacó que Canadá es un líder en clasificación de carne res, un líder mundial con unos sistemas sumamente estrictos, con un producto cuidado por todos lados, con unos controles, con agencias especializadas para la producción y el monitoreo sustentable, para la clasificación de carne de res, que está libre de enfermedades.

Precisó que todo el ganado para la producción de carne de res en Canadá, es genética europea, sistema único de trazabilidad y obviamente leyes para el cuidado de los animales, leyes ambientales y “es una producción de excelencia”.