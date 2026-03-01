Indignación selectiva de Morena, quieren atribuir problemas al gobierno de Maru

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que en Morena existe una “indignación selectiva”, en donde se pretender atribuir temas como el del Crematorio Plenitud al Gobierno del Estado.

Ello luego de que este domingo, durante la entrega de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, legisladores de Morena exhibieron pancartas para exigirle a la gobernadora Maru Campos, justicia para las víctimas del Crematorio.

De la Peña Grajeda recordó que fue un juez federal, electo con las reglas que aprobó Morena, quien ordenó la liberación del dueño del Crematorio, mismo que la Fiscalía de Chihuahua había detenido y conseguido la vinculación a proceso.

“Resulta paradójico que ahora se quiera culpar al Gobierno del Estado, o señalar esto como un tropiezo del gobierno de Maru Campos. La verdad es que creo que cada vez va quedando más claro que hay esta indignación selectiva”.

Agregó que resulta penoso que las y los chihuahuenses vean este espectáculo legislativo en lugar de una revisión objetiva de los logros y las promesas cumplidas de la gobernadora Maru Campos.