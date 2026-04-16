Presentará Héctor Villasana amparo y queja contra magistrada tras liberación del sujeto que le disparó

El abogado Héctor Villasana anunció que ya prepara una serie de recursos jurídicos derivados de la liberación de Fernando R. G. (hermano del presidente del Congreso, Guillermo Ramírez), quien el 29 de septiembre del 2025 lo lesionó a él y a otro abogado con un arma de fuego.

El imputado se encontraba vinculado a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, la magistrada Elizabeth Macías desestimó los cargos formulados por el Ministerio Público, ordenando su puesta en libertad.

Al respecto, Héctor Villasana informó que la próxima semana promoverá un recurso de amparo en contra de la resolución de la magistrada, considerando que existe una evidente colusión entre el presidente del Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Asimismo, adelantó que presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial en contra de la magistrada, así como una solicitud ante el Congreso del Estado para que se inicie un juicio político en contra de dicha persona juzgadora y que se le separe inmediatamente del cargo.

“Sin duda, cuando una decisión es tan tan burda, evidentemente, con el antecedente, evidentemente que no tenemos duda de que esto obedece al tráfico de influencias del presidente del Congreso, coludido con el Tribunal Superior de Justicia para favorecer favorecer a la persona acusada y que esto pretenda quedar totalmente en el olvido”.