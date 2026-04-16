Se reúne Santiago De la Peña con restauranteros de CANACO

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, sostuvo un encuentro con integrantes de la Sección de Restauranteros y Venta de Alimentos y Bebidas de CANACO, donde se abordaron acciones concretas para mejorar las condiciones de apertura y operación de negocios en el estado.

Durante la reunión, De la Peña expresó que dado que ha ocupado la Secretaría del Ayuntamiento y actualmente la Secretaría General de Gobierno conoce las áreas de oportunidad que existen y que permitan hacer más ágiles los procesos y trámites que ellos realizan, donde se han trabajado en algunas de ellas.

“La Gobernadora ha destacado la importancia de generar condiciones que impulsen la actividad económica, en beneficio de quienes generan empleo y desarrollo en Chihuahua”, agregó.

Finalmente, Santiago De la Peña reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener un diálogo permanente con el sector empresarial, con el único propósito de fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de la entidad.