Marco Bonilla y Tony Meléndez presentan “Orquestándola Norteño Sinfónico”

El edil capitalino Marco Bonilla y Tony Meléndez, vocalista de Conjunto Primavera anunciaron el espectáculo “Orquestándola Norteño Sinfónico”, el cual se realizará el 10 de mayo en el Parque El Palomar, a partir de las 16:00 horas, un gran festejo para las mamás de Chihuahua Capital.

El concierto fusiona la música sinfónica con el regional mexicano, creando una propuesta única. Participará una orquesta especialmente conformada para este evento la cual está integrada principalmente por músicos chihuahuenses, junto con talento nacional e internacional, dijo Fernanda Bencomo, titular del ICM.

Se realizarán dinámicas especiales y rifas dirigidas a las familias, con motivo del día de las madres.

En esta rueda de prensa se dieron a conocer a las o los artistas invitados que acompañaran a la música sinfónica.