Indicadores IMEF cerraron 2025 en contracción

La economía mexicana inició el 2026 sin tracción clara, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar sus indicadores adelantados sobre manufactura y servicios.

En su reporte mensual, el IMEF informó que tanto el Indicador Manufacturero como el No Manufacturero mostraron en diciembre pasado señales de debilidad y pérdida de tracción.

El sector manufacturero continuó en terreno contractivo. Aunque mostró una mejora marginal, esta no fue suficiente para revertir el ciclo. En consecuencia, persiste la ausencia de fundamentos sólidos para una recuperación sostenida.

En conjunto, los datos describen una economía que cierra el año sin tracción clara. Además, la fragilidad estructural sigue presente, tanto en la industria como en los servicios.

De acuerdo con el Indicador IMEF Manufacturero de diciembre de 2025, el índice general pasó de 45.8 a 46.2 puntos, un alza de 0.4 unidades frente a noviembre.

Sin embargo, el indicador acumuló 21 meses consecutivos en zona de contracción. Asimismo, la serie tendencia-ciclo avanzó 0.1 puntos, hasta 46.3 unidades, con lo que la desaceleración fue menos intensa, aunque sin señales claras de cambio de ciclo.

Al mismo tiempo, el subíndice ajustado por tamaño de empresa retrocedió 0.7 puntos, colocándose en 46.5 unidades. Este movimiento, además, profundizó la heterogeneidad entre los distintos segmentos productivos.

El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica.

Por otro lado, el Indicador IMEF No Manufacturero de diciembre de 2025 se redujo de 50.3 a 49.5 puntos y salió así de la zona de expansión y regresó a terreno contractivo.

En tanto, la serie tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios en 50.0 puntos. Se ubicó justo en el umbral. Esto marcó una pausa en la recuperación observada en meses previos.

Por su parte, la medición ajustada por tamaño de empresa también descendió ligeramente. Cayó 0.3 puntos. Aun así, se mantuvo en expansión, con 50.9 unidades.

El Indicador IMEF es un índice de difusión que evalúa el entorno económico con base en una encuesta de cinco preguntas cualitativas. En particular, el Indicador IMEF está construido para ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México y, a partir de la evolución esperada de esos sectores, inferir la posible evolución de la economía en general en el corto plazo.

En principio, cuando el índice se encuentra por encima del umbral, un aumento se interpreta como señal de una expansión futura más rápida; cuando está por debajo del umbral, un incremento se interpreta como señal de una contracción futura más lenta. No obstante, el indicador no proporciona información específica sobre la magnitud de los cambios esperados.

