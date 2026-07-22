“Obra sí, deuda no; nosotros no somos levantadedos”, dice coordinador del GPMorena por Poniente 5

Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reiteró que ellos no están en contra de la construcción de Poniente 5, pero sí están en contra de que se contrate deuda para realizarla.

“No es lo mismo obra que deuda. Nosotros queremos obra, pero no queremos deuda. Hemos dado una serie de argumentos: sí a la obra, no a la deuda. Ya dimos varios argumentos y ninguno ha sido debatido”, dijo Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo recordó que “nos han dicho cualquier otra cosa, nos han dicho que obstaculizamos. Pero recalcamos, no queremos la deuda. Respuesta: obra sí, deuda no”.

“Cómo vamos a votar: vamos a esclarecer nuestra postura. Si los 11 de Morena votamos en contra y los otros 22 lo hacen a favor, la deuda pasa. A quien menos claridad le ha faltado es a Morena. Los que se han tardado en salir a emitir una postura han sido ellos. Si el diputado Alfredo Chávez y los demás quieren que haya obra contratando deuda, esa es su responsabilidad política. Si el PAN quiere seguir en su narrativa, de que sin deuda no se puede construir en Chihuahua, eso es asunto de ellos”, argumentó Cuauhtémoc Estrada.

Según el Gobierno Municipal del alcalde Marco Bonilla, Poniente 5 permitirá retirar alrededor de 4 mil viajes diarios del Periférico de la Juventud, lo que representa una reducción cercana al 15 por ciento del flujo vehicular en horas de mayor demanda. Asimismo, disminuirá en un 31 por ciento la carga vehicular sobre la avenida La Cantera y en un 28.5 por ciento en la zona de Valle Escondido.