Separan de la DSPM a un policía por presunto robo de gasolina; otro espera resolución de amparo

La titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Municipio de Chihuahua, Carmen Hidalgo, informó que uno de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) involucrados en el presunto uso indebido o robo de combustible de las patrullas ya fue dado de baja de la corporación, mientras que un segundo agente mantiene suspendido su procedimiento disciplinario tras promover un juicio de amparo.

La funcionaria explicó que la destitución del primer elemento fue determinada por la Comisión de Justicia, órgano colegiado responsable de analizar y resolver las faltas disciplinarias cometidas por los integrantes de la corporación policial.

“Uno de ellos ya fue dado de baja por la Comisión de Justicia, que es el órgano colegiado que toma las determinaciones sobre el tipo de sanción que corresponde cuando las actuaciones policiales incumplen la ley”, señaló.

Respecto al segundo caso, Hidalgo precisó que el elemento se encontraba sujeto al procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, interpuso un amparo, recurso previsto en la Constitución, por lo que el proceso permanece detenido hasta que exista una resolución judicial.

“Estamos en espera de que el juez federal pueda resolver ese amparo para poder resolver el segundo caso de un elemento inmiscuido en estas acciones”, indicó.

La contralora municipal destacó que el Gobierno Municipal continúa con los procedimientos administrativos conforme a la normatividad vigente y será una vez que la autoridad federal emita su fallo cuando pueda definirse la situación del segundo policía relacionado con las presuntas irregularidades en el manejo del combustible asignado a las patrullas.