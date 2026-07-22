Acumula La Boquilla 24.21% de almacenamiento, Las Vírgenes 59.96% y El Granero 22.64%

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el reporte de las principales presas de la entidad al 22 de julio es el siguiente:

La Boquilla – 24.21 por ciento

Francisco I. Madero (Las Vírgenes) – 59.96 por ciento

Luis L. León (El Granero) – 22.64 por ciento

Abraham González – 64.21 por ciento

Las Lajas – 49.26 por ciento

El Tintero – 58.99 por ciento

Presa Chihuahua – 40.69 por ciento

El Rejón – 35.66 por ciento

San Gabriel – 20.69 por ciento

Pico del Águila – 89.28 por ciento

A tráves de redes sociales se han dado a conocer imágenes del caudal que lleva el río y que ha beneficiado a las presas de la entidad, así como a las cascadas de Basaseachi y Cusararé.

Ante el caudal que llevan los ríos y arroyos, las autoridades han emitido recomendaciones para que la población se mantenga alejada de los cuerpos de agua y calles inundadas.