Marco Bonilla cumple con zona rural: 40 ejidos ya cuentan con alumbrado LED

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla de mejorar la zona rural de Chihuahua, el Gobierno Municipal ha concluido la modernización del alumbrado público a luz LED en 40 de los 64 ejidos.

A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se realizan estos trabajos con el objetivo de brindar calles más seguras, mejor iluminadas y con tecnología que ofrece mayor durabilidad, menor consumo de energía y una mejor calidad en el servicio para las y los habitantes de cada comunidad.

Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal por acercar obras y servicios de calidad a todos los rincones del municipio, impulsando el desarrollo de las comunidades rurales y mejorando la calidad de vida de quienes habitan en ellas.

El Gobierno Municipal no baja la guardia y mantiene el ritmo de trabajo para llegar a los 24 ejidos restantes, con la meta de que los 64 ejidos cuenten con alumbrado público LED modernizado, reafirmando el compromiso del alcalde Marco Bonilla de seguir entregando resultados que beneficien a las familias chihuahuenses.