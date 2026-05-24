Indep subasta terreno en Tapalpa Country Club, donde se escondía ‘el Mencho’

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subastará un terreno en el fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía ‘el Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de un terreno rústico de más de 13 mil metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento Tapalpa Country Club.

De acuerdo con el mapa de la ubicación, la propiedad se encuentra arriba de la cabaña que habitó Nemesio Oseguera Cervantes, donde el pasado 22 de febrero se llevó a cabo el operativo que derivó en su muerte.

El terreno rústico será subastado a un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos el próximo 28 de mayo.

El Indep detalla que cuenta con título de propiedad y/o escritura y posesión del terreno, mismo que no cuenta con antecedentes de inscripción en el Registro Público de Propiedad ni con la inscripción del acta de adjudicación ante el Registro Público correspondiente.

De esta forma, los impuestos, gastos, derechos y honorarios notariales que correspondan deberán ser cubiertos por la persona compradora.

La puja será a sobre cerrado, esto es que los participantes no conocerán las ofertas de sus competidores. Quien gane deberá cubrir una garantía de 15 mil pesos.

Además del terreno en Tapalpa Country Club, el Indep ofrecerá, en la misma subasta, lotes de terrenos y terrenos en Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, Estado de México, CDMX y Sinaloa, entre otros estados.

Así es el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club

‘El Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en el Tapalpa Country Club de Jalisco.

Se trata de un exclusivo fraccionamiento campestre ubicado a 12 minutos del centro del Pueblo Mágico de Tapalpa y a más de dos horas de Guadalajara.

Las propiedades que componen al Tapalpa Country Club están valuadas en 13 millones de pesos, promedio, y son rentadas en 25 mil pesos por noche vía plataformas digitales.

Altar a San Charbel, la Virgen y San Judas Tadeo, en cabaña de ‘el Mencho’

Cruzando la puerta de la cabaña donde se hospedaba ‘el Mencho’ se encuentran la cocina y comedor, donde habían numerosos alimentos como frutas y leche, además de contenedores de unicel y cartón propios de comida para llevar.

Dentro del refrigerador se hallaron cortes de carne y pescado.

En una de las mesas se halló el medicamento Tationil Plus, utilizado como agente terapéutico complementario para insuficiencia renal, enfermedad que según información de inteligencia, le fue diagnosticada a ‘el Mencho‘ años atrás.

En la recámara principal se halló una cama king size y en el closet ropa deportiva, cremas faciales, perfumes, aceites y rastrillos.

También fue improvisado un altar con figuras de San Charbel, San Judas Tadeo y la Virgen María.

Junto a las imágenes religiosas fue hallada una carta escrita a mano con el Salmo 91, fechada el 25 de enero:

Dígale al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza”, inicia.

Asimismo fueron encontrados un libro de oración de Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

La planta alta de la cabaña se compone de tres recámaras con muebles de lujo, en las que había ropa y múltiples cobertores dentro de sus cubiertas de plástico.

Por fuera, en el patio trasero, fueron encontradas dos piedras labradas con las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe.

Con información de El Universal