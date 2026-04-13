Incendio en huerta manzanera moviliza a bomberos en Cuauhtémoc

A las 11:32 horas, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de incendio en una huerta manzanera denominada El Rincón, lo que generó la movilización del Departamento de Bomberos de la base Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe, el siniestro se originó luego de que un vecino realizara la quema de pasto seco, lo que provocó que el fuego se saliera de control y se propagara rápidamente dentro del predio.

Las llamas alcanzaron diversos materiales inflamables utilizados para labores agrícolas, entre ellos recipientes con gasolina y diésel, así como madera, lo que incrementó la intensidad del incendio.

Elementos de Bomberos lograron controlar y sofocar el fuego, evitando que se extendiera a otras áreas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.