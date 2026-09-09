Incendio consume vivienda utilizada como picadero en Romanzza

Una vivienda que presuntamente era utilizada como picadero fue consumida prácticamente en su totalidad por un incendio registrado en la calle Circuito Monza, en la zona de Romanzza.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar y, al observar que el fuego se encontraba fuera de control, solicitaron de inmediato el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el hombre que se encontraba al interior del inmueble, no era la primera ocasión en que se registraba un incidente de este tipo en la vivienda. Los bomberos ingresaron para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a domicilios cercanos.

El incendio dejó daños de consideración en dos habitaciones, el baño y la cocina, además de afectar prácticamente la totalidad de la vivienda. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.